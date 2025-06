La Plus belle des découvertes spectacle choral avec les Cho-râleurs – Moussey 14 juin 2025 20:00

Aube

La Plus belle des découvertes spectacle choral avec les Cho-râleurs Salle Cœur de Village Moussey Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 20:00:00

fin : 2025-06-14 21:30:00

Date(s) :

2025-06-14

LA PLUS GRANDE DES DÉCOUVERTES…



Ce spectacle propose un embarquement immédiat par-delà les océans et les mers. À bord de leurs frêles bateaux à voiles imaginaires les Cho-râleurs suivent les traces des grands découvreurs et conquérants de nouveaux mondes. Ils revisitent les territoires où, au cours des siècles, la colonisation a fait son œuvre d’annexion des terres et d’exploitation des hommes. Notre récit musical est un paysage sonore, une grande traversée où chants traditionnels et chansons d’auteurs nous conduisent de la Méditerranée à la Bretagne puis nous prenons le large. D’escales en escales, nous voguons vers l’Irlande, les Antilles, la Louisiane pour atteindre enfin le Québec. Des chants de travail, de peine, de lutte, de joie et d’espérance nous ouvrent un nouveau monde à la richesse inestimable l’Homme semblable et différent.



Que nous soufflent ces textes de tradition orale transmis de génération en génération ?

Que nous soufflent ces textes d’auteurs, de Gilles Vigneault, de Michèle Bernard, de Frédéric Bobin et d’auteurs restés anonymes ?



Au-delà de la tragédie humaine, l’amour blessé, l’injustice sociale générée par l’exploitation de l’homme par l’homme, l’errance de notre société et celle du monde, la convoitise qui engendre les guerres, le pouvoir de l’argent,…



Ils nous soufflent le vent de la vie dans sa réalité quotidienne au gré des évènements que nous traversons. Ils sont empreints de nos émotions contrastées et de nos parts de rêves.



Ils nous soufflent la conscience que nous pouvons choisir d’apprendre à bien vivre ensemble avec nos différences, d’apprendre à devenir solidaires pour construire un monde plus juste.



Ils nous soufflent, enfin, de continuer à jouer, chanter, rire et nous émerveiller. .

Salle Cœur de Village

Moussey 10800 Aube Grand Est +33 6 18 53 15 44 associationleschoraleurs@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Plus belle des découvertes spectacle choral avec les Cho-râleurs Moussey a été mis à jour le 2025-06-06 par Office de Tourisme Troyes la Champagne