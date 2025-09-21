La plus grande table du monde ! Brioude
La plus grande table du monde ! Brioude dimanche 21 septembre 2025.
La plus grande table du monde !
esplanade de verdun Brioude Haute-Loire
Repas partagé pour une alimentation saine, pour tous. Chacun apporte son assiette, des couverts et un plat qu’il aime afin de le partager avec les autres convives.
esplanade de verdun Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes contact@associationdasa.fr
English :
Shared meal for healthy eating, for everyone. Everyone brings their own plate, cutlery and a favorite dish to share with the other guests.
German :
Gemeinsame Mahlzeit für eine gesunde Ernährung für alle. Jeder bringt einen Teller, Besteck und ein Gericht mit, das er gerne isst, um es mit den anderen zu teilen.
Italiano :
Un pasto condiviso per promuovere un’alimentazione sana per tutti. Ognuno porta un piatto, le posate e una pietanza preferita da condividere con gli altri ospiti.
Espanol :
Una comida compartida para promover una alimentación sana para todos. Cada uno trae un plato, cubiertos y su plato favorito para compartir con los demás comensales.
