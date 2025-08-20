La plus Précieuse des Marchandises Lecture Spectacle Salles des Fêtes Pleubian

Salles des Fêtes A côté de la Poste Pleubian Côtes-d’Armor

Début : 2025-08-20 18:00:00

fin : 2025-08-20 19:30:00

2025-08-20

« La plus précieuse des Marchandises » est un conte de J.Cl. GRUMBERG. Le récit se passe au pire moment du XXème siècle la Shoah, la déportation…au milieu de cette longue Nuit, au milieux de ce Brouillard, c’est l’histoire singulière d’un enfant qui réveille en nous notre Humanité. Son histoire est porteuse d’espoir et d’amour. Est-ce une histoire totalement vraie? On ne peut le dire avec certitude, il nous manque des détails. Nous voulons donner ce texte à entendre en cette année 2025, quatre-vingts ans après la fin de la seconde guerre mondiale. .

Salles des Fêtes A côté de la Poste Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 92 75 67

