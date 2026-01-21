LA PLUS PRÉCIEUSE DES MARCHANDISES THEATRE DE LA VIOLETTE Toulouse

LA PLUS PRÉCIEUSE DES MARCHANDISES

THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 11 – 11 – 14 EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 20:00:00

fin : 2026-02-21 21:10:00

Date(s) :

2026-02-19

Dans la forêt, un bûcheron et sa femme vivent pauvrement. Il fait froid et le couple a faim. Lui travaille dur et elle ramasse le bois dans la forêt. Celle-ci est traversée par un train qui ne s’arrête jamais mais dont les gens laissent des bouts de papier sur la voie ferrée.

Elle ne le sait pas, mais ce train est rempli de familles juives et il roule en direction des camps de la mort. La pauvre bûcheronne conserve ces bouts de papier comme des biens précieux sans savoir ce qu’il y a écrit dessus, puisqu’elle ne sait pas lire.

Elle espère un jour un autre cadeau, une marchandise qui pourrait les aider elle et son mari à vivre mieux. Un jour, un gros paquet enveloppé dans un beau châle doré tombe du train… Dans ce paquet, un enfant…

Ce conte sublime de Jean-Claude Grumberg est présenté sous la forme d’une lecture théâtrale accompagnée au piano par Swan Starosta. 11 .

English :

In the forest, a lumberjack and his wife live in poverty. It’s cold and the couple are hungry. He works hard and she gathers wood in the forest. The forest is crossed by a train that never stops, but whose passengers leave scraps of paper on the tracks.

