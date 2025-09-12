La plus secrète des mémoires des hommes Théâtre Joliette Marseille 2e Arrondissement

La plus secrète des mémoires des hommes

Du mardi 27 au jeudi 29 janvier 2026 de 19h à 20h45. Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Début : 2026-01-27 19:00:00

fin : 2026-01-29 20:45:00

2026-01-27

Adapté du roman éponyme de Mohamed Mbougar Sarr, prix Goncourt 2021, le spectacle met en scène une odyssée haletante sur l’authenticité, l’héritage et le pouvoir des mots.

2018 Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, découvre à Paris un livre oublié, Le Labyrinthe de l’inhumain. Intrigué, il part sur les traces de son mystérieux auteur, T.C. Elimane, disparu après avoir été accusé de plagiat. Du Sénégal à la France, en passant par l’Argentine, il cherche la vérité derrière cette figure littéraire énigmatique.



Librement inspiré de la figure de Yambo Ouologuem, premier écrivain malien à recevoir le prix Renaudot en 1968, La plus secrète mémoire des hommes explore les zones d’ombre de la création littéraire. Adapté du roman éponyme de Mohamed Mbougar Sarr, prix Goncourt 2021, le spectacle met en scène une odyssée haletante sur l’authenticité, l’héritage et le pouvoir des mots. Aristide Tarnagda et Odile Sankara, figures majeures du théâtre burkinabè, portent ce récit palpitant avec un humour mordant et une élégante sobriété.



Mohamed Mbougar Sarr

Aristide Tarnagda

Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 74 28

English :

Adapted from the novel of the same name by Mohamed Mbougar Sarr, winner of the Prix Goncourt 2021, the show is a breathless odyssey about authenticity, heritage and the power of words.

German :

Das Stück basiert auf dem gleichnamigen Roman von Mohamed Mbougar Sarr, der 2021 mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet wurde, und inszeniert eine atemlose Odyssee über Authentizität, Erbe und die Macht der Worte.

Italiano :

Adattato dall’omonimo romanzo di Mohamed Mbougar Sarr, vincitore del Premio Goncourt 2021, lo spettacolo è un’odissea senza fiato sull’autenticità, il patrimonio e il potere delle parole.

Espanol :

Adaptación de la novela homónima de Mohamed Mbougar Sarr, Premio Goncourt 2021, el espectáculo es una odisea sin aliento sobre la autenticidad, el patrimonio y el poder de las palabras.

