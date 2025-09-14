La Pluvignoise Pluvigner

La Pluvignoise Pluvigner dimanche 14 septembre 2025.

La Pluvignoise

Pluvigner Morbihan

Etoile Cycliste Pluvignoise

Club cycliste. Plus de 80 licenciés dont une vingtaine à l’école de vélo au Goh Lanno (enfants de 7 à 14 ans).

Course La Pluvignoise Grand prix Super U

Circuit de la Croix Courte

Animateur Jean Gillet

Le matin CLM Open 2/3 + Access 1/2

13h30 Femmes 17 ans et +

15h30 Open 2/3 + Access 1/2

Organisation EC Pluvignoise. .

Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 6 87 69 51 90

