La Pluvignoise Pluvigner
La Pluvignoise Pluvigner dimanche 14 septembre 2025.
La Pluvignoise
Pluvigner Morbihan
Etoile Cycliste Pluvignoise
Club cycliste. Plus de 80 licenciés dont une vingtaine à l’école de vélo au Goh Lanno (enfants de 7 à 14 ans).
Course La Pluvignoise Grand prix Super U
Circuit de la Croix Courte
Animateur Jean Gillet
Le matin CLM Open 2/3 + Access 1/2
13h30 Femmes 17 ans et +
15h30 Open 2/3 + Access 1/2
Organisation EC Pluvignoise. .
Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 6 87 69 51 90
