La PMI des nounours Villé

La PMI des nounours

rue de Bassemberg Villé Bas-Rhin

La PMI, Protection Maternelle Infantile, souffle ses 80 bougies. C’est l’occasion pour les équipes de se faire connaître auprès du grand public à travers un atelier ludique, la PMI des nounours. Doudous et nounours, accompagnés des enfants bien sûr, pourront consulter, sans RV, un “docteur des doudous”, qui vérifiera s’ils sont en bonne santé ! .

rue de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 23 40 mediathequevalleedeville@alsace.eu

