La Poc’Istres Route de Farigoule Istres

La Poc’Istres

Dimanche 30 novembre 2025 à partir de 9h30. Route de Farigoule POC ( Parcours d’Obstacles de la Crau) Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 09:30:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Prêt à repousser tes limites ? Participe à la première édition de la POC Istres, une course d’obstacles de 5 km et 25 obstacles, conçue pour tous les niveaux — du compétiteur élite au sportif amateur.

Une expérience unique alliant challenge, dépassement de soi et ambiance conviviale, sur le site du Parcours d’Obstacles de la Crau.



Deux formats de course

ÉLITE (pratiquants des courses OCR Spartan Cross-Training)

Podium récompensant les 3 meilleurs hommes et 3 meilleures femmes.



TOUT PUBLIC (à partir de 14 ans)

Départs cadencés toutes les 4 minutes, par groupe de 6 participants.



Porte-clés offert à chaque inscription.

50 T-shirt offerts aux premiers inscrits qui annonceront leur participation à la course sur un ou plusieurs des réseaux sociaux suivants TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, en taguant notre compte @lepocistres!



5 KM 25 OBSTACLES 1 OBJECTIF DÉPASSER TES LIMITES !

Rejoins l’aventure et montre de quoi tu es capable !



La réservation des CGV inclut une décharge de responsabilité et l’obligation de fournir un numéro PPS (Parcours Prévention Santé), dont le formulaire est disponible gratuitement ici pps.athle.fr .

Route de Farigoule POC ( Parcours d’Obstacles de la Crau) Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Ready to push your limits? Take part in the first edition of the POC Istres, a 5km, 25-obstacle obstacle course designed for all levels from elite competitors to amateur athletes.

German :

Bist du bereit, deine Grenzen zu erweitern? Nimm an der ersten Ausgabe des POC Istres teil, einem Hindernislauf über 5 km und 25 Hindernisse, der für alle Niveaus konzipiert ist ? vom Elite-Wettkämpfer bis zum Hobbysportler.

Italiano :

Siete pronti a superare i vostri limiti? Partecipate alla prima edizione del POC Istres, un percorso a ostacoli di 5 km con 25 ostacoli, pensato per tutti i livelli, dai concorrenti d’élite agli atleti dilettanti.

Espanol :

¿Listo para superar tus límites? Participa en la primera edición del POC Istres, una carrera de 5 km con 25 obstáculos, diseñada para todos los niveles, desde competidores de élite hasta atletas aficionados.

L’événement La Poc’Istres Istres a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme d’Istres