La Poêlée Verdigny

La Poêlée Verdigny samedi 11 octobre 2025.

La Poêlée

Route de la Perrière Verdigny Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 19:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Soirée ouverte à tous

Repas sur réservation

Buvette et Dj

Soirée conviviale et festive !

Repas Tartiflette (sur réservation jusqu’au 5 octobre)

Buvette

Ambiance garantie avec notre DJ

Une soirée ouverte à tous viens partager un bon moment entre amis ou en famille ! 10 .

Route de la Perrière Verdigny 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 88 53 75 47

English :

Evening open to all

Meals on reservation

Refreshment bar and DJ

German :

Abend für alle offen

Essen auf Vorbestellung

Getränke und Dj

Italiano :

Serata aperta a tutti

Pasti su prenotazione

Bar e DJ

Espanol :

Velada abierta a todos

Comidas previa reserva

Bar y DJ

L’événement La Poêlée Verdigny a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de tourisme du Grand Sancerrois