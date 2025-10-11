La Poêlée Verdigny
La Poêlée Verdigny samedi 11 octobre 2025.
La Poêlée
Route de la Perrière Verdigny Cher
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 19:30:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Soirée ouverte à tous
Repas sur réservation
Buvette et Dj
Soirée conviviale et festive !
Repas Tartiflette (sur réservation jusqu’au 5 octobre)
Buvette
Ambiance garantie avec notre DJ
Une soirée ouverte à tous viens partager un bon moment entre amis ou en famille ! 10 .
Route de la Perrière Verdigny 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 88 53 75 47
English :
Evening open to all
Meals on reservation
Refreshment bar and DJ
German :
Abend für alle offen
Essen auf Vorbestellung
Getränke und Dj
Italiano :
Serata aperta a tutti
Pasti su prenotazione
Bar e DJ
Espanol :
Velada abierta a todos
Comidas previa reserva
Bar y DJ
