La Poêlée Verdigny

La Poêlée Verdigny samedi 11 octobre 2025.

Route de la Perrière Verdigny Cher

Début : 2025-10-11 19:30:00
2025-10-11

Soirée ouverte à tous
Repas sur réservation
Buvette et Dj
Soirée conviviale et festive !

Repas Tartiflette (sur réservation jusqu’au 5 octobre)
Buvette
Ambiance garantie avec notre DJ

Une soirée ouverte à tous viens partager un bon moment entre amis ou en famille ! 10  .

Route de la Perrière Verdigny 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 88 53 75 47 

English :

Evening open to all
Meals on reservation
Refreshment bar and DJ

German :

Abend für alle offen
Essen auf Vorbestellung
Getränke und Dj

Italiano :

Serata aperta a tutti
Pasti su prenotazione
Bar e DJ

Espanol :

Velada abierta a todos
Comidas previa reserva
Bar y DJ

