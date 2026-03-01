LA POÉSIE DES KAMISHIBAÏ Gorges du Tarn Causses

LA POÉSIE DES KAMISHIBAÏ Médiathèque Gorges du Tarn Causses 2026-03-28

LA POÉSIE DES KAMISHIBAÏ Gorges du Tarn Causses samedi 28 mars 2026.

LA POÉSIE DES KAMISHIBAÏ

Médiathèque Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

Parenthèse poétique pour toute la famille, qui vous plongera dans de nombreuses aventures.
Kamishibaï signifie littéralement théâtre de papier . C’est une technique de contage d’origine japonaise basée sur des images qui défilent dans un butaï (théâtre en bois).
Samedi 28 mars à 10h30, à la médiathèque de Sainte-Enimie, rejoignez-nous pour une parenthèse poétique pour toute la famille, qui vous plongera dans de nombreuses aventures.

Durée 1h, tout public, gratuit   .

Médiathèque Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie  

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English :

A poetic interlude for the whole family, immersing you in a host of adventures.

L’événement LA POÉSIE DES KAMISHIBAÏ Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-03-23 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

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