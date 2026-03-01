LA POÉSIE DES KAMISHIBAÏ Gorges du Tarn Causses
LA POÉSIE DES KAMISHIBAÏ Gorges du Tarn Causses samedi 28 mars 2026.
LA POÉSIE DES KAMISHIBAÏ
Médiathèque Gorges du Tarn Causses Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Parenthèse poétique pour toute la famille, qui vous plongera dans de nombreuses aventures.
Kamishibaï signifie littéralement théâtre de papier . C’est une technique de contage d’origine japonaise basée sur des images qui défilent dans un butaï (théâtre en bois).
Samedi 28 mars à 10h30, à la médiathèque de Sainte-Enimie, rejoignez-nous pour une parenthèse poétique pour toute la famille, qui vous plongera dans de nombreuses aventures.
Durée 1h, tout public, gratuit .
Médiathèque Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A poetic interlude for the whole family, immersing you in a host of adventures.
L’événement LA POÉSIE DES KAMISHIBAÏ Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-03-23 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
À voir aussi à Gorges du Tarn Causses (Lozère)
- RAMAILLAGES EN CÉVENNES Gorges du Tarn Causses 29 mars 2026
- CINECO LA FEMME LA PLUS RICHE DU MONDE Gorges du Tarn Causses 2 avril 2026
- CINECO LE RETOUR DU PROJECTIONNISTE Gorges du Tarn Causses 9 avril 2026
- CINECO LES AIGLES DE LA RÉPUBLIQUE Gorges du Tarn Causses 23 avril 2026
- La ferme de Pessades Gorges du Tarn Causses Lozère 1 mai 2026