La poésie des pierres salle de réception Château-Gontier-sur-Mayenne

La poésie des pierres

les Jeudis du centre d’art contemporain Eva Prouteau

Pierres politiques, pierres poétiques, pierres sacrées, cette conférence aborde la place de la pierre dans l’histoire de l’art, et se promène très librement dans de multiples histoires minérales, pleines de mystères.

Notre relation à la pierre est si ancienne et intime que nous avons nommé les débuts de l’histoire humaine l’âge de pierre . De la Préhistoire à nos jours, entre utilité, curiosité et fascination, les pierres ont toujours inspiré les artistes. À partir de la figure tutélaire inspirante de Roger Caillois qui théorise l’idée de pierre à image, ce sont d’infinies projections d’images sur pierres qui sont racontées ici, entre émerveillement et prise de conscience du vertige du temps géologique.

jeudi 26 mars 2026 18h30

Pôle culturel Les Ursulines, salle de réception

à partir de 15 ans

6€

nombre de places limité, réservation conseillée. .

salle de réception 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

English :

