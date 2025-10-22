Spectacle théâtre récit La Sauvage Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazost

Spectacle théâtre récit La Sauvage

2025-11-14 20:30:00

2025-11-14

À la fois récit de vie et plongée dans l’imaginaire, “La Sauvage” par et avec Sabrina Chézeau est “un spectacle drôle, tendre et touchant qui questionne avec audace notre peur de la différence et de la folie”

Inscription par téléphone. À partir de 10 ans. Partenariat Le Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazost.

Petit Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 83 47 34 22

English :

La Sauvage? by and starring Sabrina Chézeau, is a funny, tender and touching show that boldly questions our fear of difference and madness?

Registration by phone. Ages 10 and up. Partnership with Le Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazost.

German :

La Sauvage von und mit Sabrina Chézeau ist ein witziges, zärtliches und berührendes Stück, das unsere Angst vor dem Anderssein und dem Wahnsinn mutig in Frage stellt und gleichzeitig ein Lebensbericht und ein Eintauchen in die Fantasie ist

Anmeldung per Telefon. Ab 10 Jahren. Partnerschaft mit Le Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazost.

Italiano :

La Sauvage? di e con Sabrina Chézeau è uno spettacolo divertente, tenero e commovente che mette in discussione la nostra paura della differenza e della follia?

Iscrizione per telefono. Dai 10 anni in su. In collaborazione con Le Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazost.

Espanol :

La Sauvage?, de Sabrina Chézeau y protagonizado por ella, es un espectáculo divertido, tierno y conmovedor que cuestiona con audacia nuestro miedo a la diferencia y a la locura?

Inscripción por teléfono. A partir de 10 años. Colaboración con Le Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazost.

