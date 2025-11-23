LA POÉSIE EST UN SPORT DE COMBAT L’EPICENTRE LES AMIS DU VERBE Martres-Tolosane
LA POÉSIE EST UN SPORT DE COMBAT
L'EPICENTRE LES AMIS DU VERBE 11 Boulevard de la Magdeleine Martres-Tolosane Haute-Garonne
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-21
2025-12-19
Les amis du verbe et l’Epicentre vous propose un week-end autour de la joute poétique sous différentes formes.
Café du Verbe & Food Trucks .
verbe@wanadoo.fr
English :
Les amis du verbe and l’Epicentre propose a weekend of poetic jousting in various forms.
German :
Die Freunde des Wortes und das Epicentre bieten Ihnen ein Wochenende rund um das poetische Wortgefecht in verschiedenen Formen.
Italiano :
Les amis du verbe e l’Epicentre organizzano un fine settimana di giostra poetica in varie forme.
Espanol :
Les amis du verbe y l’Epicentre organizan un fin de semana de justas poéticas en diversas formas.
