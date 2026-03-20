La Poésie s’invite dans la coopération entre Bouguenais et Anabta Médiathèque Condorcet – Bouguenais Bouguenais

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-11 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Lectures en musique et table-ronde, par l’Association Bouguenais Jumelage Coopération (ABJC) Cette année, l’ABJC met en avant son attachement aux Palestiniennes et Palestiniens par un temps de lecture avec Malika Berak, poétesse, qui présentera ses ouvrages, tracts poétiques, « Gaza, en corps » et « Gaza, encore » (Editions Plan B), et sera accompagnée en musique par Cédric Cartier. L’association présentera ensuite les témoignages de personnes accueillies à Anabta après avoir été chassées de leurs maisons des camps de réfugiés de Nur Shams et de Tulkarem. Une table-ronde « Accueillir » réunira des partenaires locaux qui témoigneront de leur engagement dans l’accueil de personnes ou familles arrivantes sur notre territoire.Les échanges se poursuivront autour d’un thé à la menthe et de pâtisseries. Dans le cadre de Place auX mondeS

Médiathèque Condorcet – Bouguenais Bourg et Croix-Jeannette Bouguenais 44340

02 40 32 04 54 http://www.mediatheque-bouguenais.fr mediathequecondorcet@ville-bouguenais.fr https://metropole.nantes.fr/actualites/place-aux-mondes-revient-en-2026



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