La pointe du compas Crozon mercredi 28 janvier 2026.

1 place Etienne Schlumberger Crozon Finistère

Début : 2026-01-28 19:00:00

fin : 2026-01-28

2026-01-28 2026-01-29

La pointe du compas

Compagnie HKC

Dans le cadre de Circonova Théâtre de Cornouaille

Conquérir sa liberté. Adolescente au franc-parler mordant, Tessa refuse d’être assimilée à une jolie poupée lisse. Avec ses joggings XXL et ses punchlines pleines d’humour, elle envoie valser les diktats d’une société obsédée par l’apparence et la séduction. Face à une mère qui voudrait la mettre sous cloche, la jeune fille remonte aux racines de son histoire jusqu’à découvrir un secret bien gardé… Les acrobaties virtuoses de Mélodie Morin, seule en scène avec sa roue Cyr, accompagnent le combat intime d’une jeune fille sur le chemin de son accomplissement.

Écriture Anne Rehbinder

Mise en scène Antoine Colnot

Avec Mélodie Morin

Regard chorégraphique Francesca Ziviani

Costumes Alice Touvet

La pointe du compas est édité chez Actes Sud Junior

Dès 14 ans

Coproduction et partenaires Théâtre de Chelles, KLAP Maison pour la danse Marseille, La Ferme du Buisson scène nationale de Marne-la-Vallée, Archaos Biennale des arts du cirque en collaboration avec Théâtre Durance, scène nationale de Château-Arnoux-Saint-Auban. La Compagnie HKC est conventionnée par la Région Île-de-France, soutenue par l’ANCT, la DRAC Île-de-France, les Conseils Départementaux de Seine-et-Marne et de Seine-Saint-Denis, la CAF et le réseau REAAP, les Villes de Chelles et de Montfermeil. Anne Rehbinder est autrice associée au Théâtre Durance, scène nationale de Château-Arnoux-Saint-Auban. .

1 place Etienne Schlumberger Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 86 49 08

