La pointe du Moulinet, Pointe du Moulinet, Dinard

Informations pratiques

La pointe du Moulinet 19 et 20 septembre Pointe du Moulinet Ille-et-Vilaine

Maximum 20 personnes Les visites sont toutes gratuites mais nécessitent un dépôt de garantie obligatoire de 5€ sur le site https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Partez à la découverte des joyaux balnéaires de ce quartier, qui se caractérise, par la présence de châteaux de bord de mer, qui restent le reflet d’un art de vivre aristocratique, so british !

Vous pourrez découvrir au fil de cette visite le hall d’une somptueuse demeure anglaise et notre charmante église anglicane.

Pointe du Moulinet 35800, Dinard Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.dinardemeraudetourisme.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com/ »}] Cette pointe rocheuse offre de multiples panoramas sur la Rance et la Manche.

Ce site, qui accueillait un moulin à vent et quelques maisons de pêcheurs, est transformé par l’arrivée des premiers « touristes » avec la construction de nombreuses villas, riches de références architecturales (style néogothique, style malouinière, style chalet, etc…)

Partez à la découverte des joyaux balnéaires de ce quartier, qui se caractérise, par la présence de châteaux de bord de mer, qui restent le reflet d’un art de vivre aristocratique, so british !

©HOBOWEB