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La pointe du Moulinet, Pointe du Moulinet, Dinard

samedi 19 septembre 2026 · Pointe du Moulinet · Dinard

La pointe du Moulinet, Pointe du Moulinet, Dinard

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Pointe du Moulinet
Adresse
35800, Dinard
Ville
35800 Dinard
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Maximum 20 personnes Les visites sont toutes gratuites mais nécessitent un dépôt de garantie obligatoire de 5€ sur le site https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com/

La pointe du Moulinet 19 et 20 septembre Pointe du Moulinet Ille-et-Vilaine

Maximum 20 personnes Les visites sont toutes gratuites mais nécessitent un dépôt de garantie obligatoire de 5€ sur le site https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Partez à la découverte des joyaux balnéaires de ce quartier, qui se caractérise, par la présence de châteaux de bord de mer, qui restent le reflet d’un art de vivre aristocratique, so british !
Vous pourrez découvrir au fil de cette visite le hall d’une somptueuse demeure anglaise et notre charmante église anglicane.

Pointe du Moulinet 35800, Dinard Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.dinardemeraudetourisme.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com/ »}] Cette pointe rocheuse offre de multiples panoramas sur la Rance et la Manche.
Ce site, qui accueillait un moulin à vent et quelques maisons de pêcheurs, est transformé par l’arrivée des premiers « touristes » avec la construction de nombreuses villas, riches de références architecturales (style néogothique, style malouinière, style chalet, etc…)
Partez à la découverte des joyaux balnéaires de ce quartier, qui se caractérise, par la présence de châteaux de bord de mer, qui restent le reflet d’un art de vivre aristocratique, so british !

©HOBOWEB

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