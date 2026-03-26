La Pointe en fête ! Maison de l’Europe – Europa Nantes Nantes
La Pointe en fête ! Maison de l’Europe – Europa Nantes Nantes jeudi 9 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-09 18:00 – 21:30
Gratuit : oui gratuit Tout public
L’Accoord est en fête à la Pointe Ouest d’île de Nantes !!! ????????????????Le jeudi 9 avil, on vous accueille à partir de 18h dans le tiers lieu Europa à Nantes avec un buffet- apéro ouvert à tous.tes les habitants.es du quartier.Un DJ set avec »My home is Anywhere » viendra pour nous ambiancer. ????????Entrée libre et gratuit. ????????On vous attend nombreux.euses pour une soirée festive et conviviale. ????
Maison de l’Europe – Europa Nantes Île de Nantes Nantes 44200
02 40 48 65 49 http://europanantes.eu contact@europanantes.eu
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