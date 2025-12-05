La Politique de l’Autruche Compiègne

La Politique de l’Autruche Compiègne vendredi 5 décembre 2025.

La Politique de l’Autruche

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 20 – 20 –

20

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 17:30:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-07

Auteur Marie Lagrée, David Brunier

Genre Comédie

Entre le bobo parisien en mode reconquête amoureuse et la véto qui débarque de sa campagne, ce sont deux mondes qui s’entrechoquent…

Benjamin, parisien mais creusois d’origine, n’a qu’un objectif reconquérir Gaëlle, son ex, en lui montrant à quel point il peut devenir l’homme parfait, sportif, moderne et même végétarien !

Mais son plan de reconquête est mis à mal avec l’arrivée de Céline qui débarque tout droit de la Creuse ! La cohabitation n’est pas sans risque sans compter que Céline a emmené dans ses bagages Casimir….

Etre prêt(s) à tout pour reconquérir votre moitié ? Quitte à renier vos origines, vous construire un personnage et tomber dans les clichés ? Oui mais le naturel revient souvent au galop… 20 .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Politique de l’Autruche Compiègne a été mis à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme