LA POLITIQUE DE L’AUTRUCHE – LE PETIT BIJOU CAFE THEATRE Biarritz
LA POLITIQUE DE L’AUTRUCHE – LE PETIT BIJOU CAFE THEATRE Biarritz dimanche 21 décembre 2025.
LA POLITIQUE DE L’AUTRUCHE Début : 2025-12-21 à 20:00. Tarif : – euros.
Entre le bobo parisien en mode reconquête amoureuse et la véto qui débarque de sa campagne, ce sont deux mondes qui s’entrechoquent…Benjamin, parisien mais creusois d’origine, n’a qu’un objectif : reconquérir Gaëlle, son ex, en lui montrant à quel point il peut devenir l’homme parfait, sportif, moderne et même végétarien !Mais son plan de reconquête est mis à mal avec l’arrivée de Céline qui débarque tout droit de la Creuse !La cohabitation n’est pas sans risque sans compter que Céline a emmené dans ses bagages Casimir….Être prêt(s) à tout pour reconquérir votre moitié ? Quitte à renier vos origines, vous construire un personnage et tomber dans les clichés ? Oui mais le naturel revient souvent au galop…
Vous pouvez obtenir votre billet ici
LE PETIT BIJOU CAFE THEATRE 5 AVENUE DE LA MARNE 64200 Biarritz 64