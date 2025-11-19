LA POLITIQUE DE L’AUTRUCHE – LE PETIT BIJOU CAFE THEATRE Biarritz

LA POLITIQUE DE L’AUTRUCHE Début : 2025-12-21 à 20:00. Tarif : – euros.

Entre le bobo parisien en mode reconquête amoureuse et la véto qui débarque de sa campagne, ce sont deux mondes qui s’entrechoquent…Benjamin, parisien mais creusois d’origine, n’a qu’un objectif : reconquérir Gaëlle, son ex, en lui montrant à quel point il peut devenir l’homme parfait, sportif, moderne et même végétarien !Mais son plan de reconquête est mis à mal avec l’arrivée de Céline qui débarque tout droit de la Creuse !La cohabitation n’est pas sans risque sans compter que Céline a emmené dans ses bagages Casimir….Être prêt(s) à tout pour reconquérir votre moitié ? Quitte à renier vos origines, vous construire un personnage et tomber dans les clichés ? Oui mais le naturel revient souvent au galop…

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE PETIT BIJOU CAFE THEATRE 5 AVENUE DE LA MARNE 64200 Biarritz 64