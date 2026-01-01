La politique étrangère sous Emmanuel Macron poids et résonance Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix Aix-en-Provence

La politique étrangère sous Emmanuel Macron poids et résonance

Mercredi 21 janvier 2026 de 18h15 à 20h. Institut d'études politiques (IEP) Sciences Po Aix 25 rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence

Le poids de la politique étrangère a été, et continue d’être, déterminant sous les deux mandats d’Emmanuel Macron. Pour autant, les résultats sont-ils à la hauteur de l’importance conférée à la diplomatie depuis 2017 ? Quel bilan dresser ?

Réduction des efforts au Sahel, tentatives de maintien de l’influence en Afrique, atermoiements au Moyen-Orient, priorité forte conférée à l’Indopacifique, concentration des forces sur l’Ukraine et sillons de la relation franco-russe, ou encore navigation complexe avec l’allié américain le poids de la politique étrangère a été, et continue d’être, déterminant sous les deux mandats d’Emmanuel Macron. Pour autant, les résultats sont-ils à la hauteur de l’importance conférée à la diplomatie depuis 2017 ? Quel bilan dresser, dans un contexte de présidentialisation renforcée de la politique étrangère ? La puissance et l’influence de la France sont-elles toujours au premier plan, alors que la dimension européenne de la diplomatie française ne cesse de se densifier ? Enfin, quelles réalités pour l’autonomie stratégique dans le cadre de la fragmentation croissante de l’ordre mondial et du renforcement de la logique de blocs ?



Intervenants



– Mathilde Lahor, Chargée d’enseignement à Sciences Po Aix et Secrétaire des Affaires Etrangères, ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

– Maxime Lefebvre, Diplomate (Administrateur du 2nd grade) et Professeur à l’ESCP Business School



Gratuit, sur inscription.

Institut d'études politiques (IEP) Sciences Po Aix 25 rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence 13100

English :

The weight of foreign policy has been, and continues to be, decisive under Emmanuel Macron?s two terms in office. But are the results commensurate with the importance given to diplomacy since 2017? How would you assess them?

