La Pomme c’est délicieux Maison du Ronceray Rennes Samedi 28 mars, 14h00 Entrée libre sur inscription

Compagnie 3èeme Acte. Un seul en scène théâtral qui aborde notre rapport à la Nature, au « Sauvage », et invite à se questionner sur l’éducation et les mythes fondateurs.

« Chaque pomme est une fleur qui a connu l’amour»

C’est peut-être à partir de ces quelques mots que Rémi a construit sa ligne de vie. Ou peut-être grâce aux heures passées sous le pommier qui poussait dans l’arrière-cour de la maison de ses parents au 5 rue du Chanoine Kerbrat à Quimper. Ou encore lorsqu’il est tombé sur son premier pépin.

En tout cas pour Rémi tout est clair, le monde se réfléchit à travers le prisme de la pomme, elle nous donne vie, nous guide et nous instruit. Elle est notre hier et peut-être notre demain. Lui, tout ce qu’il nous souhaite, c’est de continuer à manger des pommes.

Et c’est cela et tant d’autres choses qu’il est venu partager avec nous aujourd’hui.

Écriture Romain Duquesne, mise en scène Olivia David Thomas, jeu Nils Gautier, création visuelle Marie-Laure Picard, création musicale Niko Chatalain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-28T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-28T15:00:00.000+01:00

Maison du Ronceray Maison du Ronceray 110 rue de la Poterie 35000 Rennes Ille-et-vilaine La Pommeraie Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



