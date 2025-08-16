La Pomme empoisonnée

Théâtre municipal Domfront en Poiraie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

En écho à un célèbre conte, cette histoire commence avec une pomme rouge empoisonnée posée sur une table. Et une question qui de la belle-mère ou de la belle-fille l’a placée là ?

La Pomme empoisonnée est une pièce sur la famille recomposée et plus largement sur notre capacité à vivre ensemble. Elle raconte le cheminement vers une complicité inattendue, née malgré les disputes, malgré les incompréhensions ; le témoignage authentique et autobiographique d’un amour qui a trouvé son chemin et a pu dépasser les préjugés ; un spectacle pour ouvrir le dialogue sur les nouveaux modèles familiaux qui, loin d’appauvrir le concept de famille, le font grandir et lui donnent des couleurs inédites.

Une programmation proposée dans le cadre d’un partenariat entre C’61 et la Communauté de Communes Andaine-Passais et la ville de Domfront en Poiraie. .

Théâtre municipal Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 2 33 38 56 66

English : La Pomme empoisonnée

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Pomme empoisonnée Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2025-10-13 par REZZO