La Pomme empoisonnée Haguenau

En 2015, Julie Annen quitte la Belgique pour venir s’installer en Suisse avec son mari. Elle a deux garçons, et lui, une fille Ana. Julie devient alors officiellement sa belle-mère, autrement dit sa marâtre. Faute de modèle satisfaisant, elles ont dû apprivoiser ce nouveau lien, composer à quatre mains une relation toute neuve, en déjouer les pièges, en découvrir les trésors cachés.

La Pomme empoisonnée est une pièce sur la famille recomposée et plus largement sur notre capacité à vivre ensemble. Elle raconte le cheminement vers une complicité inattendue, née malgré les disputes, malgré les incompréhensions ; le témoignage authentique et autobiographique d’un amour qui a trouvé son chemin et a pu dépasser les préjugés ; un spectacle pour ouvrir le dialogue sur les nouveaux modèles familiaux qui, loin d’appauvrir le concept de famille, le font grandir et lui donnent des couleurs inédites. .

English :

In 2015, Julie Annen moved from Belgium to Switzerland with her husband. She has two boys, and he has a daughter: Ana. Julie officially became his mother-in-law, in other words, his stepmother. In the absence of a satisfactory model, they had to tame this new bond, compose a brand-new relationship together, avoid its pitfalls and discover its hidden treasures.

German :

2015 zieht Julie Annen mit ihrem Mann von Belgien in die Schweiz. Sie bekommt zwei Jungen und er eine Tochter: Ana. Julie wird nun offiziell ihre Stiefmutter, d. h. ihre Stiefmutter. Da es kein zufriedenstellendes Modell gab, mussten sie diese neue Beziehung zähmen, vierhändig eine ganz neue Beziehung zusammenstellen, ihre Fallen umgehen und ihre verborgenen Schätze entdecken.

Italiano :

Nel 2015 Julie Annen si è trasferita dal Belgio alla Svizzera con il marito. Lei ha due figli maschi e lui una figlia: Ana. Julie è diventata ufficialmente sua suocera, ovvero la sua matrigna. In assenza di un modello soddisfacente, hanno dovuto addomesticare questo nuovo rapporto, lavorare insieme per creare una relazione nuova di zecca, evitare le sue insidie e scoprire i suoi tesori nascosti.

Espanol :

En 2015, Julie Annen se trasladó de Bélgica a Suiza con su marido. Ella tiene dos hijos varones y él una hija: Ana. Julie se convirtió oficialmente en su suegra, es decir, en su madrastra. A falta de un modelo satisfactorio, tuvieron que domar esta nueva relación, trabajar juntos para crear una relación totalmente nueva, evitar sus trampas y descubrir sus tesoros ocultos.

