LA POMME EMPOISONNÉE Langres

LA POMME EMPOISONNÉE

LA POMME EMPOISONNÉE Langres vendredi 23 janvier 2026.

LA POMME EMPOISONNÉE

Théâtre Michel-Humbert Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23

Date(s) :
2026-01-23

Tout public
Théâtre
Par PAN! la compagnie
Dès 9 ans   .

Théâtre Michel-Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34  accueil.spectacles.associations@langres.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement LA POMME EMPOISONNÉE Langres a été mis à jour le 2025-08-10 par Antenne du Pays de Langres