La pomme en fête ! Cidrerie de Warnécourt Barbaise
La pomme en fête ! Cidrerie de Warnécourt Barbaise samedi 4 octobre 2025.
La pomme en fête ! Cidrerie de Warnécourt
8 Grande Rubrique Barbaise Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-04
Samedi 4 et dimanche 5 octobre 2025, de 10h à 18h Cidrerie de Warnécourt Barbaise Au programme Visite guidée de la cidrerie et dégustation de nos produits artisanaux Marché de producteurs et artisans locaux Grande chasse aux trésors pour les enfants (départ à 15h chaque jour) Réservation nécessaire Un week-end convivial pour célébrer les saveurs locales et partager un moment gourmand en famille ou entre amis. Entrée libre
.
8 Grande Rubrique Barbaise 08430 Ardennes Grand Est 06 74 66 00 41
English :
Saturday, October 4 and Sunday, October 5, 2025, 10am to 6pm Cidrerie de Warnécourt ? Barbaise On the program: Guided tour of the cider house and tasting of our artisanal products Market with local producers and craftsmen Great treasure hunt for children (departure at 3pm each day) Reservations required A convivial weekend to celebrate local flavors and share a gourmet moment with family and friends. Free admission
German :
Samstag, 4. und Sonntag, 5. Oktober 2025, von 10 bis 18 Uhr Cidrerie de Warnécourt? Barbaise Programm: Führung durch die Mosterei und Verkostung unserer handwerklichen Produkte Markt mit lokalen Erzeugern und Handwerkern Große Schatzsuche für Kinder (Start jeden Tag um 15 Uhr) Reservierung erforderlich Ein geselliges Wochenende, um die lokalen Geschmäcker zu feiern und einen Moment der Gaumenfreuden mit der Familie oder Freunden zu teilen. Freier Eintritt
Italiano :
Sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025, dalle 10 alle 18 Cidrerie de Warnécourt ? Barbaise In programma: Visita guidata alla sidreria e degustazione dei nostri prodotti artigianali Mercato con produttori e artigiani locali Grande caccia al tesoro per i bambini (partenza alle 15.00 ogni giorno) Prenotazione obbligatoria Un fine settimana conviviale per celebrare i sapori locali e condividere un momento gastronomico con la famiglia e gli amici. Ingresso libero
Espanol :
Sábado 4 y domingo 5 de octubre de 2025, de 10.00 a 18.00 h Cidrerie de Warnécourt ? Barbaise En el programa: Visita guiada a la sidrería y degustación de nuestros productos artesanales Mercado con productores y artesanos locales Gran búsqueda del tesoro para los niños (salida a las 15:00 h cada día) Reserva obligatoria Un fin de semana de convivencia para celebrar los sabores locales y compartir un momento gastronómico con la familia y los amigos. Entrada gratuita
L’événement La pomme en fête ! Cidrerie de Warnécourt Barbaise a été mis à jour le 2025-09-09 par Ardennes Tourisme