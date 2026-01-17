LA POMME ET LE PAPILLON THEATRE DE LA VIOLETTE Toulouse
LA POMME ET LE PAPILLON THEATRE DE LA VIOLETTE Toulouse mercredi 11 février 2026.
LA POMME ET LE PAPILLON
THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 6 – 6 – 7 EUR
Tarif enfant
Début : 2026-02-11 10:45:00
fin : 2026-02-18 11:10:00
2026-02-11
Dans la pomme et le papillon, il n’y a pas de mots, que des images et des sons pour raconter au rythme des saisons l’histoire d’un ver qui, sortant un jour d’une pomme où il avait éclos, devient papillon et va déposer à son tour un œuf sur le pistil d’une fleur
De 1 an à 6 ans durée 25 minutes
Les sens sont convoqués pour entrer dans ce monde merveilleux où toutes les parcelles du vivant sont reliées entre elles. Monde en mouvement, matière visuelle et sonore, et mécanismes astucieux racontent la poésie du vivant et sa beauté. 6 .
THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie
English :
In La pomme et le papillon (The Apple and the Butterfly), there are no words, only images and sounds to tell the story of a worm who, one day emerging from an apple where it had hatched, becomes a butterfly and in turn deposits an egg on the pistil of a flower
From 1 to 6 years duration: 25 minutes
