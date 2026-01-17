LA POMME ET LE PAPILLON THEATRE DE LA VIOLETTE Toulouse

LA POMME ET LE PAPILLON

THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 10:45:00

fin : 2026-02-18 11:10:00

Date(s) :

2026-02-11

Dans la pomme et le papillon, il n’y a pas de mots, que des images et des sons pour raconter au rythme des saisons l’histoire d’un ver qui, sortant un jour d’une pomme où il avait éclos, devient papillon et va déposer à son tour un œuf sur le pistil d’une fleur

De 1 an à 6 ans durée 25 minutes

Les sens sont convoqués pour entrer dans ce monde merveilleux où toutes les parcelles du vivant sont reliées entre elles. Monde en mouvement, matière visuelle et sonore, et mécanismes astucieux racontent la poésie du vivant et sa beauté. 6 .

THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In La pomme et le papillon (The Apple and the Butterfly), there are no words, only images and sounds to tell the story of a worm who, one day emerging from an apple where it had hatched, becomes a butterfly and in turn deposits an egg on the pistil of a flower

From 1 to 6 years duration: 25 minutes

L’événement LA POMME ET LE PAPILLON Toulouse a été mis à jour le 2026-01-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE