La Pompi’Rando de Noël 3éme édition Stade Saint-Pompain
La Pompi’Rando de Noël 3éme édition Stade Saint-Pompain dimanche 14 décembre 2025.
La Pompi’Rando de Noël 3éme édition
Stade Rue de la Croix-Guérin Saint-Pompain Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Le CDF de St Pompain organise sa 3ème édition de la Pompi’Rando le dimanche 14 décembre de 8h à 12h.
Randonnée nature sur chemins autour de St Pompain: bords de l’Autize, Pont de la Roche… avec décorations sur le parcours.
Deux distances 14km et 8 km
Départ au stade de St Pompain (rue de la Croix-Guérin)
Tarif 6€ à partir de 12 ans
Contact cfsaintpompain@gmail.com .
Stade Rue de la Croix-Guérin Saint-Pompain 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine cfsaintpompain@gmail.com
English : La Pompi’Rando de Noël 3éme édition
L’événement La Pompi’Rando de Noël 3éme édition Saint-Pompain a été mis à jour le 2025-11-25 par CC Val de Gâtine