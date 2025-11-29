La Pompi’Rando de Noël 3éme édition Stade Saint-Pompain

La Pompi’Rando de Noël 3éme édition

Stade Rue de la Croix-Guérin Saint-Pompain Deux-Sèvres

Le CDF de St Pompain organise sa 3ème édition de la Pompi’Rando le dimanche 14 décembre de 8h à 12h.

Randonnée nature sur chemins autour de St Pompain: bords de l’Autize, Pont de la Roche… avec décorations sur le parcours.

Deux distances 14km et 8 km

Départ au stade de St Pompain (rue de la Croix-Guérin)

Tarif 6€ à partir de 12 ans

Contact cfsaintpompain@gmail.com .

