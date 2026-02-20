La Ponticaude Limoges
La Ponticaude Limoges dimanche 8 mars 2026.
La Ponticaude
Pont Saint-Étienne Limoges Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Participez à une course incontournable sur les bords de Vienne organisée par Spiridon Amical du Limousin! Au programme 12 km en solo ou en relais 2x6km dans un cadre exceptionnel. Départ à 10h. Une épreuve du challenge CDR87 à ne pas manquer pour les passionnés de running en quête de performance et de convivialité ! Attention pas d’inscriptions papier ni sur place, mais celles-ci seront possible sur internet jusqu’à 9h le jour de la course (site en lien). .
Pont Saint-Étienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 16 60 60 spiridon87@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La Ponticaude Limoges a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Limoges Métropole