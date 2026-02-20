La Ponticaude

Pont Saint-Étienne Limoges Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Participez à une course incontournable sur les bords de Vienne organisée par Spiridon Amical du Limousin! Au programme 12 km en solo ou en relais 2x6km dans un cadre exceptionnel. Départ à 10h. Une épreuve du challenge CDR87 à ne pas manquer pour les passionnés de running en quête de performance et de convivialité ! Attention pas d’inscriptions papier ni sur place, mais celles-ci seront possible sur internet jusqu’à 9h le jour de la course (site en lien). .

Pont Saint-Étienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 16 60 60 spiridon87@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La Ponticaude Limoges a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Limoges Métropole