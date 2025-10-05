La Pontivyenne Rue du Général de Gaulle Pontivy
Rando cyclo, marche ou course de 7km ou 10km pour la lutte contre le cancer.
De 7h30 à 9h30, distribution des dossards et des t-shirts aux couleurs de la manifestation.
9h45, échauffement collectif des marcheurs et coureurs.
Départ de la course à 10h et de la marche à 10h05. La course est exclusivement réservée aux participants inscrits, les accompagnateurs sont interdits sur le parcours pendant le temps de course.
Inscriptions sur klikego ou sur place de 8h30 à 9h30.
Tout public .
Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne
