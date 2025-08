The Democracy Project – Maëlle Dequiedt La Pop Paris

Théâtre et musique ~ À partir de 12 ans

Trois musiciennes et musiciens hors-norme s’emparent d’une interview de l’anthropologue américain David Graeber pour une performance inclassable et hautement inflammable. À l’aube de leur carrière, ils se lancent à l’assaut de cette pensée foisonnante, électrisant ses mots par la musique, interrogeant au miroir de ses luttes le sens de leurs parcours, leurs contradictions et leur place d’artistes dans la société.

Du jeudi 27 novembre 2025 au samedi 29 novembre 2025 :

jeudi, vendredi, samedi

de 19h30 à 20h30

payant Public jeunes et adultes.

La Pop Bassin de la villette, 61 Quai de la Seine 75019 Paris

