LAURA SELLIES / Laâliaya – La Pop Paris, 7 juin 2025, Paris.

Son travail mêle performances, sculptures, installations sonores et vidéos pour explorer les rapports entre le corps, le langage, l’espace et la notion de communauté. L’artiste visuelle Laura Sellies s’empare de la cale de la péniche La Pop pour créer une œuvre vidéo et sonore questionnant les liens entre musique, prosodie et langue des signes. À travers un film et une installation sonore immersive, elle poursuit sa recherche engagée autour des modes d’expression et de communication qui ne passent pas par la parole dominante : la langue des signes est pour elle un modèle de ces autres langues possibles.

Avec le soutien de : DRAC Île-de-France

Production : La Pop, Anna Lena Films

Le samedi 07 juin 2025

de 13h30 à 23h00

gratuit Tout public.

La Pop 61 quai de la Seine 75019 Métro : Riquet : ligne 7 Laumière : ligne 5 Bus : Riquet : ligne 54, ligne N42 Laumière : ligne 60 Maroc : ligne 45, ligne NEY-FLA Vélib’ : Seine – FlandreParis

Laura Sellies est diplômée des Beaux-Arts de Lyon et du master de Création Littéraire de l’Université Paris 8. Elle est intervenue dans des lieux tels que le Palais de Tokyo, le Centre Pompidou, La Monnaie, la BnF, le Théâtre national de Chaillot à Paris, la Biennale de Dakar…