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La Popote du Tauzin, Le Tauzin, Bordeaux

samedi 19 septembre 2026 · Le Tauzin · Bordeaux

La Popote du Tauzin, Le Tauzin, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Le Tauzin
Adresse
50 rue du Tauzin 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Inscription obligatoire à l'accueil du Tauzin, Adultes 5€ / enfants 2€50 (atelier + repas)

La Popote du Tauzin Samedi 19 septembre, 10h30 Le Tauzin Gironde

Inscription obligatoire à l’accueil du Tauzin, Adultes 5€ / enfants 2€50 (atelier + repas)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

« La Popote du Tauzin » est un atelier organisé par des bénévoles pour partager des recettes et passer un bon moment ! Un samedi par mois, de 10h30 à 14h, on cuisine ensemble, les cordons bleus comme les autres, on apprend, on échange et à la fin on déguste ensemble ce que l’on a préparé.

Le Tauzin 50 rue du Tauzin 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Médoquine Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.letauzin.com/agenda/agenda-tauzin/la-popote-du-tauzin »}]
On cuisine ensemble le repas de rentrée ! atelier cuisine

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