La Popote peu chère… à la MJC de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine

La Popote peu chère… à la MJC de Romilly-sur-Seine
MJC Romilly-sur-Seine Aube
Jeudis 13 et 20 Novembre 2025 De 14h à 16h
La Popote peu chère…
Stage de cuisine du CCAS
Cuisinons ensemble… Partageons nos astuces! Tout en utilisant les invendus!
Inscription obligatoire 7 personnes maximum 5 .
MJC Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est +33 3 25 39 59 90 mjcromilly@gmail.com
