La Popote peu chère… à la MJC de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine

La Popote peu chère… à la MJC de Romilly-sur-Seine

MJC Romilly-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-13

Jeudis 13 et 20 Novembre 2025 De 14h à 16h

La Popote peu chère…

Stage de cuisine du CCAS

Cuisinons ensemble… Partageons nos astuces! Tout en utilisant les invendus!

Inscription obligatoire 7 personnes maximum 5 .

MJC Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est +33 3 25 39 59 90 mjcromilly@gmail.com

