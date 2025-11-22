La porte à côté – par Les Baltimbanques Salle Camille Landreau / Scène du Lapin Vert La Montagne

La porte à côté – par Les Baltimbanques Salle Camille Landreau / Scène du Lapin Vert La Montagne samedi 22 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-22 20:30 – 22:00

Gratuit : non 8 € ./ 5 € réduit / gratuit moins de 10 ans 8 € normal / 5 € réduit / gratuit moins de 10 ans Réservations : par SMS au 07 49 27 72 44 ou almlapinvert@free.fr Tout public

Théâtre – Pièce de Fabrice Roger-Lacan Elle est psy. Il vend des yaourts. Ils sont voisins de palier, ils se détestent cordialement, et comme des millions de célibataires perdus dans la ville, ils explorent furtivement les sites de rencontre à la recherche de l’amour, quelqu’un qui serait juste aux antipodes de ce personnage infernal qui vit la porte à côté. Mise en scène : Emmanuel Tudeaupar Les Baltimbanques (Clisson) Durée : 1h30

Salle Camille Landreau / Scène du Lapin Vert La Montagne 44620

07 49 27 72 44 https://www.facebook.com/scene.lapin.vert