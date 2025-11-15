La porte à côté Théâtre pro Nérac

La porte à côté Théâtre pro Nérac samedi 15 novembre 2025.

La porte à côté Théâtre pro

Zone industrielle Labarre, 47600 Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-16

Un texte brillant, rapide, construit sur une base de légèreté où l’esprit le dispute à l’humour.

Elle est psy, lui publicitaire pour yaourts.

Ils sont tous les deux célibataires et rêvent de trouver l’âme soeur.

Ils partagent le même palier et se découvrent une abyssale incompatibilité… Sur tout…

S’en suivent des rapports de voisinages houleux jusqu’à un fameux soir où chacun d’eux semblant avoir enfin trouvé le partenaire idéal grâce à un site de rencontres, se retrouvent une fois de plus sur le palier sans leurs clefs…

Sur réservation / Plein tarif 16e / Tarif réduit 14e / Tarif bambin -10 8e .

Zone industrielle Labarre, 47600 Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 12 78 88

English : La porte à côté Théâtre pro

German : La porte à côté Théâtre pro

Italiano :

Espanol : La porte à côté Théâtre pro

L’événement La porte à côté Théâtre pro Nérac a été mis à jour le 2025-09-17 par OT de l’Albret