La Porte de Paris Place de la Porte de Paris Cambrai

Autrefois ville très convoitée et fortifiée, il ne reste aujourd’hui que quelques vestiges des fortifications de Cambrai. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, accédez à l’intérieur et au sommet de la Porte de Paris, qui date du XIVè siècle ! Des guides vous dévoileront ses secrets.

Durée 1h à 1h30

Réservation indispensable au 03 27 78 36 15

Place de la Porte de Paris, Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France
Téléphone: 03 27 78 36 15
Porte fortifiée du XIVè siècle

Journées européennes du patrimoine 2025

Yannick Prangère