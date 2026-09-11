La porte Richard-Lenoir à Chantilly, vestige d’un empire manufacturier disparu, Parc Watermael-Boitsfort Chantilly, avenue du général De Gaulle, Chantilly
dimanche 20 septembre 2026 · Parc Watermael-Boitsfort Chantilly, avenue du général De Gaulle · Chantilly
Informations pratiques
La porte Richard-Lenoir à Chantilly,
vestige d’un empire manufacturier disparu Dimanche 20 septembre, 10h00 Parc Watermael-Boitsfort Chantilly, avenue du général De Gaulle Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Au début du XIXᵉ siècle, l’industriel François Richard-Lenoir installe à Chantilly une importante manufacture de coton. Fondée en 1807 dans les anciennes usines des princes de Condé, elle regroupe une filature, un atelier de tissage et une imprimerie sur étoffes. À son apogée, l’établissement emploie près de 500 ouvriers, transformant profondément l’économie et la vie quotidienne de Chantilly. Aujourd’hui, la porte Richard-Lenoir demeure le principal vestige de cette aventure industrielle aussi florissante que fugace.
Parc Watermael-Boitsfort Chantilly, avenue du général De Gaulle Chantilly, avenue du général De Gaulle Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France
Au début du XIXᵉ siècle, l’industriel François Richard-Lenoir installe à Chantilly une importante manufacture de coton. Fondée en 1807 dans les anciennes usines des princes de Condé, elle regroupe un…
© ville de Chantilly
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