La porte Richard-Lenoir à Chantilly, vestige d’un empire manufacturier disparu, Parc Watermael-Boitsfort Chantilly, avenue du général De Gaulle, Chantilly

Informations pratiques

La porte Richard-Lenoir à Chantilly,

vestige d’un empire manufacturier disparu Dimanche 20 septembre, 10h00 Parc Watermael-Boitsfort Chantilly, avenue du général De Gaulle Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Au début du XIXᵉ siècle, l’industriel François Richard-Lenoir installe à Chantilly une importante manufacture de coton. Fondée en 1807 dans les anciennes usines des princes de Condé, elle regroupe une filature, un atelier de tissage et une imprimerie sur étoffes. À son apogée, l’établissement emploie près de 500 ouvriers, transformant profondément l’économie et la vie quotidienne de Chantilly. Aujourd’hui, la porte Richard-Lenoir demeure le principal vestige de cette aventure industrielle aussi florissante que fugace.

Parc Watermael-Boitsfort Chantilly, avenue du général De Gaulle Chantilly, avenue du général De Gaulle Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France

Au début du XIXᵉ siècle, l’industriel François Richard-Lenoir installe à Chantilly une importante manufacture de coton. Fondée en 1807 dans les anciennes usines des princes de Condé, elle regroupe un…

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