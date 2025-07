La Porteuse de Pain Luynes

La Porteuse de Pain Luynes vendredi 11 juillet 2025.

La Porteuse de Pain

1 Place des Douves Luynes Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-11 21:30:00

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-07-11

Théâtre en plein air dans le cadre de la Tournée d’été du Théâtre de l’Ante

Un destin brisé, une quête de justice, un triomphe populaire. Cet été, redécouvrez le chef-d’œuvre du mélodrame français mêlé de couplets « La Porteuse de Pain », l’histoire bouleversante de Jeanne Fortier, femme accusée à tort, mère séparée de ses enfants, devenue symbole de résilience. Entre larmes et frissons, l’auteur Xavier de Montépin vous entraîne dans un tourbillon d’émotions, là où le théâtre populaire retrouve toute sa grandeur. .

1 Place des Douves Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 38 64 64 theatredelante@wanadoo.fr

Open-air theater as part of Théâtre de l’Ante’s Summer Tour

A broken destiny, a quest for justice, a popular triumph. This summer, rediscover the masterpiece of French melodrama mixed with verse: « La Porteuse de Pain », the moving story of Jeanne Fortier …

Freilufttheater im Rahmen der Sommertournee des Théâtre de l’Ante

Ein gebrochenes Schicksal, eine Suche nach Gerechtigkeit, ein Volkstriumph. Entdecken Sie diesen Sommer das Meisterwerk des französischen Melodrams mit Couplets wieder: « La Porteuse de Pain », die erschütternde Geschichte von Jeanne

Teatro all’aperto nell’ambito della tournée estiva del Théâtre de l’Ante

Un destino spezzato, una ricerca di giustizia, un trionfo popolare. Quest’estate, riscoprite il capolavoro del melodramma francese misto a versi: « La Porteuse de Pain », la commovente storia di Jeanne Fortier …

Teatro al aire libre en la gira de verano del Théâtre de l’Ante

Un destino roto, una búsqueda de justicia, un triunfo popular. Este verano, redescubra la obra maestra del melodrama francés mezclado con verso: « La Porteuse de Pain », la conmovedora historia de Jeanne Fortier …

