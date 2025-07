La porteuse de pain Montrésor

Rue du Marché Montrésor Indre-et-Loire

Début : 2025-08-01 21:30:00

fin : 2025-08-01 23:15:00

2025-08-01

L’histoire de Jeanne Fortier, injustement accusée qui retrouve 20 ans plus tard liberté et dignité

Plaindre les Bons, trembler pour eux, être révulsés par les Méchants, puis voir finalement l’innocence reconnue et la méchanceté punie. n’est-ce pas une des choses les plus plaisantes et les plus rassurantes du monde ? 8 .

Rue du Marché Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 38 64 64 theatredelante@wanadoo.fr

English :

The story of Jeanne Fortier, unjustly accused, who 20 years later regains her freedom and dignity

To pity the Good, to tremble for them, to be revulsed by the Bad, then finally to see innocence recognized and wickedness punished.

German :

Die Geschichte von Jeanne Fortier, die zu Unrecht angeklagt wurde und 20 Jahre später ihre Freiheit und Würde wiedererlangt

Die Guten bemitleiden, um sie zittern, sich vor den Bösen ekeln und schließlich erleben, dass die Unschuld anerkannt und die Bosheit bestraft wird.

Italiano :

La storia di Jeanne Fortier, accusata ingiustamente, che 20 anni dopo riacquista la libertà e la dignità

Compiangere i buoni, tremare per loro, essere respinti dai cattivi, e infine vedere riconosciuta l’innocenza e punita la malvagità.

Espanol :

La historia de Jeanne Fortier, injustamente acusada, que 20 años después recupera su libertad y su dignidad

Compadecerse de los buenos, temblar por ellos, sentir repulsión por los malos y, finalmente, ver reconocida la inocencia y castigada la maldad.

