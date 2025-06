La Porteuse de pain Théâtre de l’ANTE Artannes-sur-Indre 28 juin 2025 21:30

Indre-et-Loire

La Porteuse de pain Théâtre de l’ANTE Parc des Glycines Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-28 21:30:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Théâtre de l’ANTE le samedi 28 juin à 21h30

Venez passer une soirée théâtrale inoubliable à Artannes-sur-Indre !

Parc des Glycines, avec la pièce « La Porteuse de pain », d’après Xavier de Montépin.

Samedi 28 juin 2025

À 21h30

La municipalité a le plaisir d’offrir un magnifique spectacle en plein air dans le cadre enchanteur du Parc des Glycines, avec la pièce « La Porteuse de pain », d’après Xavier de Montépin.

‍ ‍ ‍ Spectacle tout public enfants et adultes

️ Entrée gratuite Réservation obligatoire (places limitées à 100)

Ce rendez-vous s’inscrit dans la tournée d’été du Théâtre de l’Ante, reconnu pour ses prestations de grande qualité.

Réservations :

d.carcaillon@mairie.artannes.fr

02 47 65 70 71

⚠️ Ne tardez pas, les places partent vite !

Venez nombreux partager ce moment de culture, de divertissement et de convivialité sous les étoiles. .

Parc des Glycines

Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 70 71 d.carcaillon@mairie.artannes.fr

English :

Come and discover the adventures of Monsieur Ratapoil. Show presented by the municipality.

German :

Treffen Sie sich, um die Abenteuer von Herrn Ratapoil zu entdecken. Die Aufführung wird von der Gemeinde angeboten.

Italiano :

Venite a scoprire le avventure di Monsieur Ratapoil. Spettacolo presentato dal Comune.

Espanol :

Venga a descubrir las aventuras de Monsieur Ratapoil. Espectáculo presentado por el ayuntamiento.

