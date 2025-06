Le Bal Blue’z Timbré La Poste du Louvre – Cours Marty Paris 21 juin 2025

Viens

découvrir la vie d’artistes de légende et comment les timbres ouvrent

des portes sur des horizons culturels et historiques multiples ! Et viens danser !

Pour mélanger le tout, un bal pur Blues traditionnel se tiendra dans l’espace magique du Cours Marty au milieu des timbres !

Au programme :

° 14h30 – 15h30 : Cours d’initiation à la danse Blues par l’association Blue’z & Heart

° 15h30 – 17h45 : Bal Blues tradi sur le cours Marty

Et durant tout l’évènement :

* La très belle Poste du Louvre et tous les services proposés à découvrir

*

Des panneaux sur « Ma Rainey », « Muddy Waters », « Joséphine Baker », «

Miles Davis », « Michel Legrand » et bien d’autres : leur histoire,

leurs liens, leur génie !

* Une carte postale spécialement éditée pour « Le Bal Blue’z Timbré » et un bureau postal temporaire par l’Association Française Philatélique Thématique

* Les vrais timbres Blues et Jazz exposés au sein de la Poste du Louvre

Le samedi 21 juin 2025

de 14h30 à 17h45

gratuit Public jeunes et adultes.

La Poste du Louvre – Cours Marty 50, rue du Louvre 75001 Paris

https://www.facebook.com/events/1691791681708034 https://www.facebook.com/events/1691791681708034

Un bal Blues un peu timbré au milieu de l’histoire d’artistes de Blues et de Jazz, de leur timbre et de La Poste du Louvre !