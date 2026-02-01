La Potere Au grès du temps fête ses 21 ans Lithaire Montsenelle

La Potere Au grès du temps fête ses 21 ans

Lithaire 36 Route de Prétot Montsenelle Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-07 18:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Créée en 2005, la poterie Au Grès du Temps située dans le Parc des Marais du Cotentin et du Bessin fêtera ses 21 ans les 7 et 8 février de 14h à 18h. Elle proposera aux visiteurs de découvrir l’atelier et les différentes techniques de production. Pendant tout le week-end, des remises seront faites et une pièce sera à gagner par tirage au sort. .

Lithaire 36 Route de Prétot Montsenelle 50250 Manche Normandie +33 2 33 47 92 80 poterieaugresdutemps@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Potere Au grès du temps fête ses 21 ans

L’événement La Potere Au grès du temps fête ses 21 ans Montsenelle a été mis à jour le 2026-01-06 par Côte Ouest Centre Manche