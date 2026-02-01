La Potere Au grès du temps fête ses 21 ans Lithaire Montsenelle

La Potere Au grès du temps fête ses 21 ans Lithaire Montsenelle samedi 7 février 2026.

Lithaire 36 Route de Prétot Montsenelle Manche

Créée en 2005, la poterie Au Grès du Temps située dans le Parc des Marais du Cotentin et du Bessin fêtera ses 21 ans les 7 et 8 février de 14h à 18h. Elle proposera aux visiteurs de découvrir l’atelier et les différentes techniques de production. Pendant tout le week-end, des remises seront faites et une pièce sera à gagner par tirage au sort.   .

Lithaire 36 Route de Prétot Montsenelle 50250 Manche Normandie +33 2 33 47 92 80  poterieaugresdutemps@gmail.com

