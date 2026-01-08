La poterie de Bavent, une entreprise du patrimoine vivant | RDV Découverte Poterie du Mesnil Bavent Bavent

La poterie de Bavent, une entreprise du patrimoine vivant | RDV Découverte

Entrer à la Poterie du Mesnil de Bavent c’est entrer dans le monde des potiers d’antan. Les bâtiments de plus d’un siècle et demi abritent des artisans dont les méthodes de travail sont toujours les mêmes.

Visitez les ateliers et découvrez les secrets de fabrication ancestraux d’une pièce d’épi, d’un sujet ou d’un objet, de sa conception jusqu’aux finitions. Puis, découvrez le musée des épis de faîtage qui retrace l’histoire du site, expose des anciennes photos et cartes postales, évoque les différents postes de travail tels qu’ils étaient il y a un siècle et demi et permet de découvrir une collection exceptionnelle d’épis de faîtage.

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.

La billetterie ouvre le 14 janvier 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .

Poterie du Mesnil Bavent D513 Route de Caen-Cabourg Bavent 14860 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

English : La poterie de Bavent, une entreprise du patrimoine vivant | RDV Découverte

To enter the Poterie du Mesnil de Bavent is to enter the world of the potters of yesteryear. The buildings, over a century and a half old, are home to craftsmen whose working methods are still the same.

