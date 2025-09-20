La poterie marnerote Micro-Folie de Marnaz Marnaz

La poterie marnerote Micro-Folie de Marnaz Marnaz samedi 20 septembre 2025.

La poterie marnerote 20 et 21 septembre Micro-Folie de Marnaz Haute-Savoie

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Samedi 20 septembre 2025 :

– Visite guidée de la poterie Guyot, organisée par la commission patrimoine de 10h à 12h et de 14h à 18h, 264 rue de la poterie.

– Exposition de poteries marnerotes de 9h à 12h et de 14h à 17h à la Micro-Folie

– Atelier découverte de la poterie avec Nathalie, potière céramiste, de 9h à 12h pour les adultes sur inscription à la Micro-Folie.

– Projection du film documentaire « La poterie Guyot de Marnaz » chaque heure entre 14h à 17h à la Micro-Folie.

Dimanche 21 septembre 2025

– Visite guidée de la poterie Guyot, organisée par la commission patrimoine de 10h à 12h et de 14h à 18h, 264 rue de la poterie.

– Balade contée en famille « Sur les traces de Raoul, le petit diable marnerot » de 14h à 15h30

Sonia et Claudine vous emmènent en balade dans Marnaz sur les traces de Raoul, ce petit diable connu par tous les marnerots et découvrez quel tour il a joué au village ! Cette promenade contée vous permettra d’en apprendre plus sur l’histoire et le patrimoine de Marnaz.

Micro-Folie de Marnaz 140 avenue du Mont-Blanc 74460 Marnaz Marnaz 74460 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450891383 https://www.marnaz.fr/micro-folie [{« type »: « email », « value »: « microfolie@marnaz.fr »}] La Micro-Folie est un lieu de découverte, de création et d’échanges, un espace convivial avec de multiples activités liées à l’art et à la technologie.

Ce projet, porté par le ministère de la Culture et coordonné par le parc de La Villette, est une véritable plateforme culturelle de proximité, comprenant plusieurs modules articulés autour du Musée numérique. Parking, accessible PMR.

Samedi 20 septembre 2025 :

©Marnaz