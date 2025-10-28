La potion maudite de Sudelia Cyclosia Buzet-sur-Baïse

La potion maudite de Sudelia Cyclosia

58 Boulevard de la République Buzet-sur-Baïse Lot-et-Garonne

Bienvenue, apprentis sorcières et sorciers du vélo !

La sorcière Sudelia Cyclosia a perdu les ingrédients de sa potion d’Halloween.

Enfourchez vos balais à pédales et partez à la recherche des ingrédients magiques dans la nature Halloween !

Animation gratuite pour la location d’un vélo. .

58 Boulevard de la République Buzet-sur-Baïse 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 52 05 90 48 contact@cyclessudouest.com

