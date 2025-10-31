La Potion Miracle Animation Halloween La Devise

La Potion Miracle Animation Halloween La Devise vendredi 31 octobre 2025.

La Potion Miracle Animation Halloween

Musée Vandré La Devise Charente-Maritime

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Le phylloxera refait surface en cette soirée étrange. Il vous faudra l’aide des créatures de la nuit pour le faire fuir… ou pas ?



Cette animation est proposée et conçue conjointement avec l’association Biblio’Muse de Vandré-La Devise.

Musée Vandré La Devise 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 06 38 98 contact@cie-oreedubois.fr

English :

Phylloxera resurfaces on this strange evening. You’ll need the help of the creatures of the night to scare it away… or will you?



This activity is proposed and designed jointly with the Biblio’Muse association in Vandré-La Devise.

German :

Die Reblaus taucht an diesem seltsamen Abend wieder auf. Sie brauchen die Hilfe der Geschöpfe der Nacht, um ihn zu vertreiben oder doch nicht?



Diese Animation wird gemeinsam mit dem Verein Biblio’Muse in Vandré-La Devise angeboten und konzipiert.

Italiano :

La fillossera riappare in questa strana serata. Avrete bisogno dell’aiuto delle creature della notte per spaventarla… o forse sì?



Questa attività è proposta e progettata in collaborazione con l’associazione Biblio’Muse di Vandré-La Devise.

Espanol :

La filoxera reaparece en esta extraña noche. Necesitarás la ayuda de las criaturas de la noche para ahuyentarla… ¿o no?



Esta actividad está propuesta y diseñada conjuntamente con la asociación Biblio’Muse de Vandré-La Devise.

