LA POUBELLE AU ROI DORMANT Espace culturel Armorica Plouguerneau dimanche 16 novembre 2025.

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Début : 2025-11-16 16:00:00

fin : 2025-11-16

2025-11-16

COMPAGNIE LA PETITE MAIN

THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC DÈS 5 ANS

Un thriller moyenâgeux burlesque autour du gaspillage

alimentaire. Le Roi dort et ne se lève plus. Poubelles et

potagers sont pillés. La nuit, les cuisines semblent habitées.

Au château, la Reine est dépassée. Entourée de personnages

passablement incompétents, elle mène l’enquête.

En ur rouantelezh bennak eus ar Grennamzer. Noz-deiz e

chom ar roue en e wele. Strafuilhet eo an dud er c’hastell.

Unan bennak a vez o laerezh legumajoù el liorzh ha restajoù

boued er sailhoù lastez. En noz e vez gwelet goulou bihan e

kegin ar c’hastell. Setu ar rouanez war roudoù al laer boued ! .

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 03 06 34

