La poubelle au roi dormant Théâtre de Poche Graslin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-17 15:30 – 16:15

Gratuit : non Sur réservation, de 9 à 11 euros Tout public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Le Roi dort et ne se lève plus. Poubelles et potagers sont pillés. La nuit, les cuisines semblent habitées.Au château, la Reine est dépassée. Entourée de personnages passablement incompétents, elle mène l’enquête.

Théâtre de Poche Graslin Nantes 44003

0240473444 http://www.theatredepochegraslin.fr



Afficher la carte du lieu Théâtre de Poche Graslin et trouvez le meilleur itinéraire

