La poudre aux yeux Bélâbre

La poudre aux yeux

3 Avenue Jean Jaurès Bélâbre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-28

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-02-28

Comédie en 2 actes d’Eugène Labiche jouée par la Comédie Bélâbraise.

Mme Malingear est une femme orgueilleuse et vaniteuse et a une fille nommée Emmeline. Elle et Mme Ratinois, la mère de Frédéric le prétendant d’Emmeline, ont essayé de se jeter mutuellement de la poudre aux yeux en se faisant croire qu’elles sont riches. Finalement, l’oncle de Frédéric découvre que les mères ont organisé tous ces mensonges pour faire augmenter le montant de la dot. Les pères, M. Malingear et M. Ratinois, reconnaissent leurs torts et vont régler la situation et cesser cette supercherie pour le bonheur de leurs enfants. .

