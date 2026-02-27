La poudre aux yeux de Labiche Episcènes Bizanos

La poudre aux yeux de Labiche

Episcènes 6B Rue René Olivier Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

La Compagnie Chacun pour ça revient avec une comédie de boulevard, rythmée et grinçante. Labiche s’y moque avec brio du snobisme et du culte des apparences. Le rire omniprésent y dénonce les travers d’une époque et finalement, des travers très humains et toujours bien actuels ! Les réseaux sociaux n’ont-ils pas aujourd’hui supplanté les commérages de salon ? Sous des airs légers et drôles, servie par 8 personnages aussi fous les uns que les autres, cette Poudre aux yeux nous tend un miroir cruel celui d’une humanité qui cherche sans cesse à paraître ce qu’elle n’est pas. .

Episcènes 6B Rue René Olivier Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 71 83 65 info@episcenes.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La poudre aux yeux de Labiche

L’événement La poudre aux yeux de Labiche Bizanos a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Pau