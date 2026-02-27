La poudre aux yeux de Labiche Episcènes Bizanos
La poudre aux yeux de Labiche Episcènes Bizanos vendredi 27 mars 2026.
La poudre aux yeux de Labiche
Episcènes 6B Rue René Olivier Bizanos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
La Compagnie Chacun pour ça revient avec une comédie de boulevard, rythmée et grinçante. Labiche s’y moque avec brio du snobisme et du culte des apparences. Le rire omniprésent y dénonce les travers d’une époque et finalement, des travers très humains et toujours bien actuels ! Les réseaux sociaux n’ont-ils pas aujourd’hui supplanté les commérages de salon ? Sous des airs légers et drôles, servie par 8 personnages aussi fous les uns que les autres, cette Poudre aux yeux nous tend un miroir cruel celui d’une humanité qui cherche sans cesse à paraître ce qu’elle n’est pas. .
Episcènes 6B Rue René Olivier Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 71 83 65 info@episcenes.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La poudre aux yeux de Labiche
L’événement La poudre aux yeux de Labiche Bizanos a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Pau